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Сегодня, 16:08

Авербух не верит, что Трусова сможет прыгнуть пятерной прыжок

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух высказался о желании Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Верю ли я в пятерной Трусовой? Нет. Это напрасно», — приводит слова Авербуха Sport24.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-19-averbukh-veryuli-ya-v-pyaternoy-trusovoy-net-eto-naprasno
Фигурное катание
Александра Трусова
Илья Авербух
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