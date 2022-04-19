Авербух не верит, что Трусова сможет прыгнуть пятерной прыжок

Хореограф Илья Авербух высказался о желании Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Верю ли я в пятерной Трусовой? Нет. Это напрасно», — приводит слова Авербуха Sport24.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.