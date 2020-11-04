Елена Зотова, автор книги о 16-летней фигуристке Александре Трусовой, в интервью «СЭ» рассказала о том, для какой аудитории предназначено ее произведение.

— Захотелось рассказать про эту феноменальную девочку, которая живет в нашей стране, — подчеркнула Зотова. — Не в США, не в Японии. И которой мы должны гордиться. Маленькая девочка приехала с родителями из города Рязань и перевернула мировое фигурное катание с ног на голову. Моя задача была рассказать про Сашу людям, далеким от фигурного катания. Заинтересовать этим видом спорта, тем, что сейчас в нем происходит. Я поговорила с издательством, им идея очень понравилась. Мы разыскали родителей Александры Трусовой, обсудили все условия и начали работу над книгой. Договоры, продумывание концепции, языка книги и прочее. Опережая ваши вопросы — подготовительный период пришелся на конец зимы — начало весны.

Мы много общались с семьей Трусовых за время сбора материала к книге, за время написания. У нас хорошие, рабочие отношения. И мне очень приятно с ними работать. Они все, и Саша, и ее родители, и тетя Саши Юлия — просто замечательные! Очень дружные, искренние, добрые. Мне кажется, именно в таких любящих семьях должны расти все дети. Я бы даже сказала, Трусовы мне показались идеалом семьи. (Дмитрий Кузнецов)

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