Елена Буянова: «Как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова»

Заслуженный тренер России Елена Буянова поделилась эмоциями после того, как олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Спортсменка занималась под руководством Буяновой в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 год.

— Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова. Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании, — сказала Буянова в интервью ТАСС. — И счастлива, что дала ей профессию, которой она занимается и по сей день, продолжая кататься и радуя своим мастерством многочисленных фанатов, Аделина востребована в любом шоу.

Я горжусь ею, и горжусь тем, что она продолжает свое дело. От всей души желаю ей здоровья и счастья.