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Сегодня, 19:50

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов рассказал, что хотел бы быть похороненным в России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Олег Протопопов вместе с Людмилой Белоусовой.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов рассказал о своей жизни в СССР и Швейцарии.

«Я должен всегда помнить, что уже 42 года являюсь швейцарским подданным. С другой стороны, начало жизни, до 1979 года, прошло в Советском Союзе, и я благодарен России, ее земле за то, что дала мне возможность показать, что русские фигуристы демонстрируют более высокую интеллектуальность.

С другой стороны, я благодарен Швейцарии, которая дала возможность раскрыть наш талант. Мы благодарны и нашей родине — России, и Швейцарии, которая спасла нашу жизнь", — цитирует Протопопова ТАСС.

Протопопов добавил, что хотел бы бить похороненным в России.

«Хочу лежать вместе с Людмилой и моей матерью, которая познакомила меня с ней. Рядом с моим отчимом — поэтом Дмитрием Цензором», — сказал он.

Протопопов завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Источник: https://tass.ru/sport/15247297?
Фигурное катание
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