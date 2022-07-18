Двукратный олимпийский чемпион Протопопов рассказал, что хотел бы быть похороненным в России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов рассказал о своей жизни в СССР и Швейцарии.

«Я должен всегда помнить, что уже 42 года являюсь швейцарским подданным. С другой стороны, начало жизни, до 1979 года, прошло в Советском Союзе, и я благодарен России, ее земле за то, что дала мне возможность показать, что русские фигуристы демонстрируют более высокую интеллектуальность.

С другой стороны, я благодарен Швейцарии, которая дала возможность раскрыть наш талант. Мы благодарны и нашей родине — России, и Швейцарии, которая спасла нашу жизнь", — цитирует Протопопова ТАСС.

Протопопов добавил, что хотел бы бить похороненным в России.

«Хочу лежать вместе с Людмилой и моей матерью, которая познакомила меня с ней. Рядом с моим отчимом — поэтом Дмитрием Цензором», — сказал он.

Протопопов завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.