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Сегодня, 19:45

Олимпийский чемпион Протопопов попросил у России помощи в сохранении личного архива

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Протопопов.
Фото Dutch National Archives.

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов попросил у России помощи в сохранении личного архива.

«Мне не потянуть того, чтобы сохранить наш бесценный материал — результат всей нашей жизни, работы в искусстве без намеков на лень в течение 63 лет, — рассказал Протопопов ТАСС. — Там чистое фигурное катание, которое собиралось для России. Россия не сказать, что не нуждалась в этом, но она не обращала внимания на то, что мы говорили».

Протопопов более 40 лет живет в Швейцарии, куда он вместе с женой — Людмилой Белоусовой — сбежали из СССР.

«Мне сейчас достаточно средств, чтобы хорошо питаться, но ни на что больше не хватает, поэтому я волнуюсь за наш бесценный материал, не хочу, чтобы он пропал. Хотелось бы, чтобы он принадлежал России, но сам я этого сделать не могу», — добавил он.

Белоусова скончалась в 2017 году. 90-летний Протопопов сейчас живет один.

Источник: https://tass.ru/sport/15247245
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