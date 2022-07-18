Источник: двукратный олимпийский чемпион Ханю 19 июля объявит о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Юдзуру Ханю принял решение завершить карьеру. Официально об этом будет объявлено во вторник, 19 июля, сообщает Nikkan Sports.

На этот день в Токио назначена специальная пресс-конференция, на которой выступит спортсмена. Она начнется в 11.00 (мск).

27-летний является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету также две победы на чемпионатах мира.

В 2016 году на соревнованиях в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.