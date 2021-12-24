Медведева показала, в чем пришла на «Вечерний Ургант» вместе с Милохиным
22:00
Российская фигуристка Евгения Медведева показала свой наряд, в котором пришла на шоу «Вечерний Ургант» вместе с тиктокером Даней Милохиным.
Спортсменка посетила шоу в пижаме синего цвета с белыми полосами.
Медведева и Милохин выступают в паре в рамках шоу Первого канала «Ледниковый период». Эфир «Вечернего Урганта» с их участием состоится сегодня, 24 декабря.
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