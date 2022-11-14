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Губерниев: «Требования ВАДА ожидаемы. Или мы хотели, чтобы они подарили Валиевой квартиру в Лозанне?»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиевой на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«Требования ВАДА ожидаемы. Или мы хотели, чтобы они подарили Валиевой квартиру в Лозанне? Сказали: «Камила, дарим тебе квартиру и акции компании British Petroleum». Конечно, они будут требовать отстранения и лишения медали — это было абсолютно понятно. Но, поскольку дело в CAS, решать будет не ВАДА. Теперь возникает состязательный процесс: они будут доказывать, что Камила виновна, а мы — что невиновна. Вопрос — кто победит. А суд будет это все рассматривать. Поэтому ждем», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Камила Валиева. ВАДА требует аннулировать результаты Валиевой в Пекине-2022. Это максимально жестокое наказание
Источник: РБ Спорт
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
ВАДА
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В Госдуме считают возможным защитить Валиеву от дисквалификации после обращения ВАДА в CAS

В Госдуме прокомментировали требование ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года
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