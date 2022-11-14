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В Госдуме прокомментировали требование ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин поделился мнением о требовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«Считаю, что у нас есть все шансы защитить в Спортивном арбитражном суде (CAS) Валиеву. РУСАДА следует очень серьезно подойти к выбору арбитра, которого оно должно предложить для этого дела. Нам важно, чтобы дело российской фигуристки было рассмотрено объективно.

Напомню, что в момент вменяемого Валиевой нарушения ей было 15 лет. Уверен, что ни о каких четырех годах дисквалификации в результате не будет идти речи. А Камила — очень талантливая и по-спортивному мужественная. Так что у нее впереди еще много побед», — приводит слова Пайкина «Газета.ru».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

 
Камила Валиева. ВАДА требует аннулировать результаты Валиевой в Пекине-2022. Это максимально жестокое наказание

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/14/19032613.shtml
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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