В Госдуме считают возможным защитить Валиеву от дисквалификации после обращения ВАДА в CAS

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камиллу Валиевой на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«На самом деле ничего здесь удивительного нет, WADA просто обязано было это сделать формально. У них не было других вариантов, поэтому никакой сенсации в этом не случилось. Теперь необходимо судье показать доказательную базу о невиновности нашего спортсмена и отстаивать интересы. Я думаю, что это возможно сделать», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.