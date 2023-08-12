Губерниев поздравил со свадьбой Косторную и Куницу: «Прекрасная пара!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на свадьбу фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы, выступающих в парном катании.

«Совет да любовь! Вот, что могу им пожелать. Прекрасная пара, желаю им счастья. И могу воскликнуть горько!» — сказал Губерниев «СЭ».

Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в предстоящем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. Она перешла в парное катание в начале этого года.