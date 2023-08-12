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Сегодня, 18:07

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Соцсети

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, поженились.

19-летняя Косторная в своем Telegram-канале опубликовала видео со свадьбы, на котором присутствуют фигуристки Дарья Усачева и Анна Щербакова.

Щербакова в своих соцсетях также поделилась видео со свадьбы Косторной и Куницы.

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Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в предстоящем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. Она перешла в парное катание в начале этого года.

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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