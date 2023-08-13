Российский танцор Багин высказался о паре Дэвис/Смолкин

Российский фигурист, победитель финала Кубка России Андрей Багин в интервью «СЭ» поделился мнением о своих бывших конкурентах за место в сборной России Диане Дэвис и Глебе Смолкине.

— Твое отношение к паре Дэвис/Смолкин, которые как раз уехали за океан?

— Вообще не понимаю, почему вокруг них такая суета и всегда, когда у кого-нибудь берут интервью, хотят спросить про них. Ребята катаются себе, тренируются, развиваются тоже.

— «Развалили танцы в России».

— Ну вот перешли за Грузию — их дело, их путь и выбор. Что тут говорить? Дай бог им удачи. Сейчас они выступили, выиграли с новыми программами в Лэйк-Плэсиде, молодцы. Думаю, у них все хорошо и будет хорошо.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин 3 августа выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). Эти соревнования стали для фигуристов первыми под грузинским флагом.