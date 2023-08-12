Авербух рассказал, что будет ставить короткую программу для Туктамышевой

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал, с кем из фигуристов будет сотрудничать в новом сезоне.

«Сейчас будем ставить с Лизой Туктамышевой короткую программу, послезавтра улетаю. Готовы произвольная для Матвея Ветлугина, короткая для Коли Колесникова и обе программы Натальи Хабибуллиной/Ильи Княжука», — цитирует Авербуха Sport24.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В предстоящем сезоне серия турниров «Гран-при России» по фигурному катанию для взрослых спортсменов будет состоять из шести этапов, для юниоров — из семи. Чемпионат России планируется провести в Челябинске.