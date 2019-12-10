«Держись Россия, держитесь ребята». Дмитрий Соловьев — о решении ВАДА
Российский фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), которое отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было объявлено не соответствующим ВАДА.
— Вспоминаю наше состояние и всех, кто готовился к Олимпиаде в Корее 2 года назад, чтобы бороться под флагом России за медали самого главного события жизни спортсмена. Ком в горле. Каждый из нас идет к этому всю свою жизнь преодолевая немыслимые сложности, травмы, эмоциональные срывы, жертвуя всем, в том числе общением с родными и близкими. А сколько нервов и сил пришлось потратить доказывая свою «чистоту» нашим великим спортсменам и многим другим, которых хотели лишить медалей Сочи, но оправдали после страшной нервной встряски. Да мы боялись подойти к флагу нашей страны или случайно произнести в слух «Россия» избегая всевозможных последствий. Держись Россия, держитесь ребята, — написал Соловьев в своем Instagram.
Вспоминаю наше состояние и всех, кто готовился к Олимпиаде в Кореи 2 года назад, чтобы бороться под флагом России за медали самого главного события жизни спортсмена. Ком в горле. Каждый из нас идёт к этому всю свою жизнь преодолевая немыслимые сложности, травмы, эмоциональные срывы, жертвуя всем, в том числе общением с родными и близкими. А сколько нервов и сил пришлось потратить доказывая свою «чистоту» нашим великим спортсменам: @alexanderlegkov @alexeyvoevoda и многим другим, которых хотели лишить медалей Сочи, но оправдали после страшной нервной встряски. Да мы боялись подойти к флагу нашей страны или случайно произнести в слух «Россия» избегая всевозможных последствий. Держись Россия, держитесь ребята !!!?? . . . #EkaterinaBobrova #DmitrySolovyev #ЕкатеринаБоброва #ДмитрийСоловьев #Wada #Вада #ФигурноеКатание #FigureSkating #Россия #Russia #Olympics #Олимпиада