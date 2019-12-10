Российский фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), которое отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было объявлено не соответствующим ВАДА.

— Вспоминаю наше состояние и всех, кто готовился к Олимпиаде в Корее 2 года назад, чтобы бороться под флагом России за медали самого главного события жизни спортсмена. Ком в горле. Каждый из нас идет к этому всю свою жизнь преодолевая немыслимые сложности, травмы, эмоциональные срывы, жертвуя всем, в том числе общением с родными и близкими. А сколько нервов и сил пришлось потратить доказывая свою «чистоту» нашим великим спортсменам и многим другим, которых хотели лишить медалей Сочи, но оправдали после страшной нервной встряски. Да мы боялись подойти к флагу нашей страны или случайно произнести в слух «Россия» избегая всевозможных последствий. Держись Россия, держитесь ребята, — написал Соловьев в своем Instagram.