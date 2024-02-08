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8 февраля, 13:56

Чен — о дисквалификации Валиевой: «Для многих доверие к Тутберидзе подорвано»

Алина Савинова
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен ответила на вопрос, будут ли россияне доверять тренеру Этери Тутберидзе после дисквалификации ее ученицы Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«У Тутберидзе огромная армия болельщиков, очень многие люди заступаются за нее. Но любое общество делится на две части: одна верит, что Этери категорически во всем права, другая часть считает, что доля ее взрослой вины как тренера есть. Для многих это доверие будет подорвано. Я понимаю ее болельщиков. Им обидно, что препарат был найден. Но все прекрасно понимают, что Камила и до этого случая роскошно каталась на всех соревнованиях. На самой Олимпиаде она была чистой, как кристалл. Эта история тянется с другого турнира, но таковы правила. Верю, что сама Тутберидзе из этой ситуации вынесла определенный опыт. В дальнейшем команда будет по-настоящему за всем следить», — цитирует Чен Metaratings.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.

Источник: https://metaratings.ru/news/chen-dlya-mnogikh-doverie-k-tutberidze-podorvano-chast-eyo-viny-v-situacii-s-valievoi-est-332109/
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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