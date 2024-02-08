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8 февраля, 12:03

Костомаров: «Мне сегодня 47. Дожили, а жизнь только начинается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал пост в своем Telegram-канале по случаю дня рождения. Сегодня, 8 февраля, спортсмену исполнилось 47 лет.

Костомаров опубликовал видео, в котором звучит песня группы «Сектор газа» под названием «30 лет».

«Мне сегодня 47. Дожили. А жизнь только начинается», — написал Костомаров.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратный чемпионом Европы и России, и трехкратный победителем финалов Гран-при.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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