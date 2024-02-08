Домнина трогательно поздравила Костомарова с днем рождения

Призер Олимпийских игр и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина трогательно поздравила фигуриста с днем рождения. 8 февраля олимпийскому чемпиону исполнилось 47 лет.

Домнина рассказала, что гордится огромной силой своего мужа, которая с каждым днем восхищает ее все больше.

«Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты в жизни чувствовать твое дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить. Любить тебя, любить наших детей, любить жизнь», — написала Домнина в соцсети.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Впоследствии из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду, а также вместе с Татьяной Навкой повторил номер «Кармен».

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