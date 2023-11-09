Чемпионат России по прыжкам перенесли из Петербурга из-за концерта Павла Воли

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов перенесен из Санкт-Петербурга в другой город, сообщил источник РИА «Новости».

Турнир должен был пройти в «Юбилейном» с 1 по 4 декабря. Новое место проведения соревнования пока не уточняется.

Сообщается, что чемпионат России мог быть перенесен из-за концерта комика Павла Воли в «Юбилейном» 1 декабря. Другой арены в Санкт-Петербурге, отвечающей всем необходимым требованиям, нет.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не комментирует эту информацию.

Чемпионат России по прыжкам состоится впервые в истории.