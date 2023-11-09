Глава Калмыкии Хасиков: «Для нас Валиева — символ величия российского спорта»

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поделился мнением о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано. Скажу одно: Камила Валиева, в любом случае, для нас — герой, гордость и символ величия российского спорта. Я бы пожелал ей не обращать на все это внимание. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой», — цитирует чиновника «Газета.ru».

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.