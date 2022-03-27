Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала, который прошел в Саранске.

«Чье выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не ее, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились ее прыжковые элементы, отлично исполнила!» — сказал Плющенко «СЭ».

Ученица Плющенко выступила в прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала, победив команду «Время первых» Марка Кондратюка.