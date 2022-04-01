Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Мне очень нравится Щербакова, я поздравляю ее с золотой медалью, — сказала Семенович «СЭ». — Думаю, что заявление о возможном завершении карьеры она сделала, скорее, эмоционально. У нее великолепные данные и будущее, она выдающаяся спортсменка. Уверена, что сильный спортивный характер Анны поможет ей не останавливать карьеру и двигаться перед к новым победам. Она молодая и, конечно, завершать карьеру сейчас рано. Думаю, что она примет правильное решение и останется на большом льду».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. Позднее фигуристка заявила, что будет продолжать выступления.