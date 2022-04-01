Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:15

«Сильный спортивный характер Анны поможет ей двигаться к новым победам». Семенович — о Щербаковой

Семенович отреагировала на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру
Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Мне очень нравится Щербакова, я поздравляю ее с золотой медалью, — сказала Семенович «СЭ». — Думаю, что заявление о возможном завершении карьеры она сделала, скорее, эмоционально. У нее великолепные данные и будущее, она выдающаяся спортсменка. Уверена, что сильный спортивный характер Анны поможет ей не останавливать карьеру и двигаться перед к новым победам. Она молодая и, конечно, завершать карьеру сейчас рано. Думаю, что она примет правильное решение и останется на большом льду».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. Позднее фигуристка заявила, что будет продолжать выступления.

Анна Щербакова
1
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Она гений». Ягудин — об Этери Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости