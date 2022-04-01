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Сегодня, 18:04

Алена Косторная выступит в ледовом шоу Плющенко «Союз чемпионов»

Алена Косторная примет участие в ледовом шоу Плющенко «Союз чемпионов»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алена Косторная примет участие в ледовом шоу российского тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Также сообщалось, что в шоу участие примут Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Трусова м Елизавета Туктамышева.

Участниками также станут Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Плющенко.

Мероприятие пройдет 16 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Фигурное катание
Алена Косторная
Евгений Плющенко
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