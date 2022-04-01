Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:13

«Она гений». Ягудин — об Этери Тутберидзе

Алексей Ягудин высказался о работе Этери Тутберидзе
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мыслями о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда всё становится понятным, был правильным тот или иной переход.

Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призёры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер, повторюсь", — цитирует Ягудина издание «Татар-информ».

За время тренерской карьеры Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. А также серебряных призеров Олимпийских игр — Евгению Медведеву и Александру Трусову.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова считает, что уровень российских турниров по фигурному катанию выше международных

«Сильный спортивный характер Анны поможет ей двигаться к новым победам». Семенович — о Щербаковой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости