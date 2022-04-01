Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мыслями о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда всё становится понятным, был правильным тот или иной переход.

Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призёры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер, повторюсь", — цитирует Ягудина издание «Татар-информ».

За время тренерской карьеры Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. А также серебряных призеров Олимпийских игр — Евгению Медведеву и Александру Трусову.