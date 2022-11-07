Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:11

Букин и Степанова в скором времени могут вернуться к соревнованиям

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, в скором времени могут возобновить выступления, сообщил Букин.

В сентябре 2022 года тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин сообщили, что Степанова и Букин взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши, у Степановой обострилась травма спины.

«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру, — цитирует Букина ТАСС. — Мы обязательно с Сашей вернемся. Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но думаю, это будет в скором времени. Насчет чемпионата России мы еще не решили, посмотрим».

Степанова и Букин являются пятикратными призерами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16259083
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
0
Читайте также
Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Сотникова впервые стала мамой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости