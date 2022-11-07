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Сегодня, 10:29

Фигуристка Шанаева рассказала о работе под руководством Жулина

Анна Горшкова
Корреспондент
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Фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцевальной паре с Павлом Дроздом, рассказала о сотрудничестве с заслуженным тренером России Александром Жулиным.

Ранее Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе «Гран-при России» в Казани, победу одержали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.

«Подходы Жулина отличаются от методик предыдущих тренеров. Сделали для себя много интересных открытий на элементарных вещах, поэтому очень интересно работать и смотреть, на что я способна, уже с нетерпением жду следующую тренировку, что мы там разберем, отработаем, хочется возвращаться туда каждый день, — приводит слова Шанаевой ТАСС.

19-летняя Шанаева и 26-летний Дрозд встали в пару весной 2022 года. Предыдущей партнершей Дрозда была Анжелика Абашкина, Шанаева выступала с Дэвидом Нарижным.

Источник: https://tass.ru/sport/16259171
Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
Ксения Конкина/ Павел Дрозд
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