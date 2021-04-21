Рудковская назвала Липницкую строгим, но справедливым тренером

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о том, как тренирует Юлия Липницкая.

«Юля строгая, но очень справедливая. Ее очень любит ее группа детей. И мы», — написала Рудковская в комментариях к посту «Ангелов Плющенко» в Instagram.

Олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях завершила спортивную карьеру в 2017 году, а в конце 2020 года присоединилась к академии Плющенко.