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Сегодня, 17:35

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга в парном катании.

Спортсмены набрали за свое выступление 84,32 балла. Они получили в Петербурге оценку на 0,09 балла ниже мирового рекорда.

На второй строчке расположились Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (68,64 балла), на третьей — Дарья Андреева и Станислав Сиземов (42,30).

Отметим, что в соревнованиях участвуют лишь три дуэта.

Произвольный программы пары представят в пятницу, 21 октября.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 84,32

2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 68,64

3. Дарья Андреева — Станислав Сиземов — 42,30

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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