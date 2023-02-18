«Было много крови». Бетина Попова рассказала, как потеряла два зуба

Интервью нашей фигуристки и эксперта YouTube-канала «Кваксель» — о Плющенко.

Бетина Попова после солидного перерыва стала гостьей эфира на канале «Кваксель» (подписывайтесь, конечно) — и поделилась личными историями из карьеры, а также прокомментировала резонансное высказывание Евгения Плющенко об уходе фигуристок в другие сборные и поддержала Алину Загитову.

Самые яркие цитаты — ниже.

О высказывании Плющенко и юниорском первенстве России

— Плющенко выступил с угрозой перехода своих учениц в другие сборные. Насколько она реальная?

— Я сначала прочитала это интервью, оно вызвало у меня смешанные эмоции. Но потом я посмотрела видео... В целом круто, что он как тренер борется за своих спортсменов. Они чувствуют, что за ними гора, они защищены, в них заинтересованы, их любят, в них верят. Это самое главное для спортсмена.

Что меня смутило во всей этой истории. Когда я сама была спортсменкой, мне тренер говорил: нужно кататься так, чтобы не давать повода и возможности тебя куда-то опустить. Как спортсмен ты должен быть безупречен и тогда уже требовать чистого отношения. Было бы странно, если бы судьи не заметили огрехи у учениц Плющенко. Вообще юниорское первенство оставило такие впечатления... У парней, на мой взгляд, выиграл Федотов, но вопрос компонентов у детей очень сложный. Мне кажется, программы скучные и упор идет на технику. Мне не нравится тенденция, к которой идет юниорское катание, ведь там как раз нужно нарабатывать хореографическую базу, класть в чемоданчик эти фишки, которые потом можно вбрасывать в программы в будущем.

— Но этот подход, что мы уйдем за другие страны, не предательство? Не шантаж?

— Моя позиция по поводу перехода в другие страны уже давно известна. Потому что в парных видах это вообще совершенно обыденная история. Да и одиночники переходили, возвращались, я не вижу в этом ничего критичного. Конечно, каждый спортсмен важен для страны, федерации, но если случилась такая ситуация, то что поделать? Если они заявляют, что могут уйти, то будет неудивительно, если они правда уйдут. Но вряд ли это выступление глобально повлияет, смены судейской системы не будет.

Сейчас, когда есть возможность, что нас куда-то выпустят, не думаю, что смена гражданства — это прямо выход. Все равно это карантин, одобрение от федерации. В России сейчас лучшие условия для тренировок. Не думаю, что переход в другую сборную — это лучшее, что может быть. Когда появляются позитивные новости, как сейчас, все становится чуть ярче в нашей жизни, уже появляется смысл. Я бы дала 30%, что мы вернемся с начала следующего сезона. А учитывая, что нейтральный флаг, может, еще больше.

О проблемах в судействе

— Есть ли проблемы в судействе? Есть проблема в системе судейства. Система не без изъянов, все прекрасно понимают, что фигурное катание — не объективный вид спорта, а абсолютно субъективный, даже техническая составляющая определяется человеческим фактором, все равно судья смотрит, что подходит под критерий, а что нет. Поэтому здесь вопросы и к судейству самому, и к системе. В таких видах спорта есть всегда проблемы — и в художественной гимнастике, и в синхронном плавании, и не только в России, но и на международном уровне тоже миллион проблем такого типа. Когда смотришь протоколы международных соревнований, иногда возникают вопросы. И на чемпионате Европы такие ситуации случаются, ты смотришь и не понимаешь: а за что здесь плюсовали? А за что здесь минусовали?

Алина Загитова спела с Zivert. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О пении Загитовой

— У кого лучше получается — у Валиевой сняться в клипе или у Загитовой спеть?

— Это неравноценно, Камила в клипах в своей стихии. Загитова была не в своей стихии, стоя с микрофоном в руках, сколько лет она занималась фигурным катанием! Похоже на путь Бузовой? А Бузова — тоже олимпийская чемпионка, напомните?

Я не то чтобы разбираюсь в вокале, но мне показалось, что там было немножко помощи. Очень мягкий звук был. Но выход был крутой для любителей фигурного катания. На ледовом шоу как раз логично было устроить ее дебют как певицы. Если бы Алина еще каталась, когда пела, люди вообще бы сошли с ума. Итог, конечно, положительный, это создало интерес, ажиотаж. Все было замечательно. Она огромная молодец, выйти и спеть перед огромным стадионом, сделать то, что ты никогда не делал, не побояться — это классно. Не было такого, что она замешкалась, все здорово.

О чемпионате шоу-программ

— Я так расстроилась, что всего 18 номеров! Так мало. Если по пальцам посчитать тех, кого хочется увидеть, — Алина, Женя, Камила, Аня, Саша и Марк, Волосожар/Траньков, две пары Тамары Москвиной, Алиев, Артур Дмитриев хочет, Елена Радионова собирается, это уже больше десяти. Возможно, я буду постановщиком у кого-то из участников, предложения и идеи есть. Дальше зависит, пройдем отбор или нет. Здорово, что он есть, но ограничение жесткое. Можно сделать, как у балетов на льду, фестиваль на весь день, с любителями, а видеотрансляцию сделать из лучших номеров. Но классно, что этот турнир уже сделан, жаловались люди, Саша Коровин, что на чемпионате России заканчивается сезон спортсмена.

Сейчас календарь сбалансирован, этот турнир дает возможность поэкспериментировать перед следующим сезоном. Наша федерация молодцы, что сподвигают к творчеству. Надеюсь, в будущем формат расширится и будет не 18 участников, а чтоб все пошевелили мозгами. Кто выиграет? Если зрители будут влиять, тогда очевидно — Алина Загитова. Или Женя. Или Камила. Или Аня или Саша. Кто знает!

Георгий Куница и Алена Косторная. Фото Соцсети

О Косторной и Кунице

— Алена классная, они работают, скатываются чудно, смотришь — глаз радуется. Уйдем в другую страну, если не попадут в сборную? Просто пешком уйдем, ага. Нет. Она попадет в сборную, даже не сомневаюсь. Параллельный тройной аксель — возможно ли это? Возможно. Насколько это будет реализовано и есть ли в нем смысл — не знаю. Но Алена, конечно, каждый день выходит и начинает с тройного акселя, через борт прыгает.

О том, что Плющенко попросил 10 миллионов рублей за участие в турнире шоу-программ

— Нормальный ценник. Определенно он столько стоит, да. Давайте просто посчитаем медали и сколько лет он был в спорте. Ажиотаж, который Евгений создает вокруг себя в любом месте, где появляется. Для Первого канала это очень хорошо — безумное количество людей пойдет смотреть, как катается Плющенко. Немногие из моих соседей по дому знают, кто такая Аня Щербакова. Но бабушки помнят еще те времена. Эта фраза часто звучала на катках: «Я хочу быть как Плющенко». Он же не вымогает эти 10 миллионов ни у кого. Если вы хотите, чтобы я выступил, отложил свои дела, потерял пару тренировок с детьми, то давайте я выйду. Он имеет право хоть сто миллионов себе ставить. Рублей? Да чего угодно! Баллов. (Смеется.)

Бетина Попова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

О допинг-контроле

— Мне везло, я сдавала его почти каждый турнир. Было так на юниорском «Гран-при» в Чехии, что закрылся каток, выключили свет, а мы сидим. Перед соревнованиями я ничего особо не пью, не ем. Я сидела часов пять, наверное. Я выпила всю воду, которую принесли. Попрыгала, походила. Мне дали чей-то телефон, который раздавал интернет, чтоб я могла сказать партнеру, что жива, просто не могу собраться с мыслями. (Смеется.) Иногда бывает, что ты сходишь... а там не хватает порции. И нужно еще сидеть. Веселое мероприятие. После короткой программы это неприятно.

Что касается системы АДАМС, которую заполняют спортсмены, — ты вводишь свои данные и в какое время приходят допинг-офицеры, и они приходят в это окошко. К Денису Ходыкину приходили в 4-5 утра. Но никакого цифрового концлагеря я тут не вижу. Это две секунды, пара кликов.

О потере двух зубов

— Алиев рассказывал, что потерял два зуба на турнире в Ухте. У тебя как с зубами?

— Я тоже потеряла два зуба, у меня есть смешная история. Мы с Юрой [Власенко] учили поддержку, где он должен был меня ловить, а я должна была лицом вперед падать, доверяя ему. С тех пор у меня с доверием небольшие проблемы, на всю жизнь. (Смеется.) Я падаю, а он... стоит. И два передних зуба вывалились. Так что вы сейчас видите виниры. Мне повезло, у меня стояли брекеты, и они на брекетах болтались. Было очень больно, очень много крови. Это было ужасно. Получается, у нас уже четыре потерянных зуба.