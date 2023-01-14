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Сегодня, 15:00

Бетина Попова рассказала, кого хотела бы видеть в роли капитанов команд на Кубке Первого канала

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, кого должны назначать капитанами команд на Кубке Первого канала.

— Кто должны быть капитанами команд на Кубке Первого канала?

— Было бы круто, если бы стал кто-то из тех, кто не выступает, как Алина [Загитова] с Женей [Медведевой]. Они полностью организовывали зону kiss and cry, болели за ребят. Это было круто. Это именно капитаны, которые следят и болеют, не переживают за себя. Можно накидать много вариантов. Но мне было бы интересно посмотреть на двух мальчишек. Козловский и Галлямов! Или Алиев и Самарин. Было бы классно, — сказала Попова.

Камила Валиева. «Камиле — огромный респект за Уэнсдэй». Бетина Попова — о знаменитом номере Валиевой, новогодних шоу и Кубке Первого канала

Алина Загитова
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Евгения Медведева
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