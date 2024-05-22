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Олимпиада

Сегодня, 15:04

Энберт считает, что из Валиевой получился бы хороший тренер

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Серебряный призер олимпийских игр в парном катании Александр Энберт в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможной тренерской карьере Камилы Валиевой.

«Я считаю из нее вышел бы хороший специалист. Ее путь в фигурном катании позволил развить множество разных качеств, которые помогут ей стать прекрасным тренером, если она этого захочет», — сказал Энберт «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Константин Передерий

Александр Энберт
Камила Валиева
ВАДА
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