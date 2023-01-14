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Сегодня, 14:32

Госпитализированный фигурист Костомаров все еще находится в тяжелом состоянии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не изменилось, сообщает ТАСС.

10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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