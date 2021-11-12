Бестемьянова пожелала здоровья Дарье Усачевой после ее снятия с «Гран-при» Японии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» снятие российской фигуристки Дарьи Усачевой с этапа «Гран-при» Японии.

«Повышенный травматизм в олимпийский сезон: сначала Трусова, теперь Усачева, говорит, что ставки очень высоки. С чем связано? У каждого спортсмена своя судьба. Что делать, если они все выучили такие многообразные прыжки? Конечно, это очень трудная работа. Кто-то не справляется, не хватает здоровья. Остается нам только пожелать это здоровье и какого-то позитивного настроя, не расстраиваться Даше. Но она, конечно, расстроилась. Все расстроены. Нужно найти хоть малейший позитив, который позволит выбраться оттуда», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее, 12 ноября, 15-летняя спортсменка упала во время разминки и из-за травмы снялась с соревнований.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гра-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат она набрала 76.56 балла. Второй стала ее соотечественница Мана Кавабе с результатом 73.88. Замкнула тройку кореянка Янг Ю (68.08).