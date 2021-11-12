Гербольдт: «Обидно за Усачеву, но у Тутберидзе хорошие специалисты по восстановлению»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала снятие россиянки Дарьи Усачевой с этапа «Гран-при Японии» из-за травмы.

«Главное для Дарьи сейчас восстановиться, — приводит слова Гербольдт «Чемпионат». — Гран-при — это важные соревнования, но не самые важные в любом сезоне. Обидно за Усачеву, но у Тутберидзе хорошие специалисты по восстановлению. Думаю, они быстро восстановят Дарью».

Усачева зашла на тройной флип, однако недокрутила прыжок и неприятно упала. С болью на лице она доехала до бортика и не смогла покинуть каток самостоятельно. Ее унес врач сборной России Филипп Шветский.