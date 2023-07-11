Бестемьянова — о возможном расследовании допинг-истории Сотниковой: «Не понимаю, зачем она это произнесла»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на желание НОК Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю российской фигуристки Аделины Сотниковой.

«Не понимаю, для чего Сотникова это произнесла. Никакой положительной пробы у нее не было. Если бы у нее была положительная проба, то ее лишили бы медали тогда. Тренер ничего не знает, федерация ничего не знает, откуда Аделина это взяла? Естественно, Южная Корея отреагировала на ее слова. Но это полный бред. Думаю, что это легко разрешится, потому что этого не было. Думаю, что Сотникова это сказала, видимо, из-за недостатка внимания», — сказала Бестемьянова «СЭ».

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой.

Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.