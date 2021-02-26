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Бестемьянова: «Если Косторная не восстановила тройной аксель, то бороться с Туктамышевой будет сложно»

13:48
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась с «СЭ» ожиданиями перед финалом Кубка России по фигурному катанию.

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«Основная борьба будет между Туктамышевой и Косторной, хотя нельзя скидывать со счетов других девушек: Самодурову, Гулякову и Нугуманову. Просто если все будут кататься чисто, то по набору элементов, по качеству исполнения, конечно, будет борьба между Туктамышевой и Косторной, это если говорить о путевке на мировое первенство. А за первое место будут бороться, плюс к этим девочкам, Валиева, Усачева и Хромых. Не знаю, в какой форме сейчас Косторная, прыгает ли тройной аксель. Если она его не восстановила, то конкурировать с Лизой, если она все сделает, будет сложно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Финал Кубка России по фигурному катанию-2021 пройдет с 26 февраля по второе марта в Москве. Александра Трусова и Анна Щербакова в нем участие принимать не будут. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

(Екатерина Звенигородская)

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