Тутберидзе хочет себе всю олимпийскую сборную. Скрытая интрига финала Кубка России

Еще одна битва в соревнованиях женщин, на которую не все обратят внимание.

В субботу «Мегаспорте» стартует финал Кубка России — турнира, который в начале сезона представляли чуть ли не как главный трофей мира. Из Кубка хотели сделать суперсерию с битвами лидеров и отбором на чемпионат России для середняков. Создать серию крутых турниров действительно получилось — особенно насыщенным стал второй этап с его битвой Трусовой и Валиевой, свистом трибун и разборками Евгения Плющенко, его жены Яны Рудковской и триумвирата Этери Тутберидзе — Сергей Дудаков — Даниил Глейхенгауз. Но закончилось всё немного бесславно — массовыми снятиями с пятого этапа, закрытием трибун и сменой системы отбора. Заметной потерей, конечно, стала Евгения Медведева, которая так на катке и не появилась.

Теперь — финал этого турнира и по сути финал русского сезона (о молодежном международном турнире, который заявлялся перед Новым годом, уже не слышно). И, как и должно быть в финале, — нервы оголены, как Елизавета Туктамышева в журнале Maxim. На карту поставлено все. Как минимум для тех, кто борется за путевки на предолимпийский чемпионат мира. Ставки могли быть еще — но вторых номеров чемпионата России вроде как пустили без участия на этом турнире. Опустим тот факт, что и здесь нормы отбора менялись по ходу дела — окей, в прежние времена по регламенту вице-чемпионы всегда имели право на чемпионат мира.

Даже в таком финале Кубка немало интриг — выбор лучшего у мужчин после Коляды, столкновение Мишиной/Галлямова и Павлюченко/Ходыкина в парах и, конечно, незаметная в последнее время Косторная против сверхактивной Туктамышевой.

Но есть еще один сюжет, за которым стоит следить с особым вниманием. С прицелом на Пекин.

Усачёва — главный герой

Многих удивило, зачем на финал Кубка России заявились Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых. Вроде бы они никуда не отбираются. Но претензии в данном случае некорректны: ФКР — официальный турнир в календаре, а к таким турнирам в группе Тутберидзе отношение всегда серьезное. Да и в отсутствие юниорского старта троице незачем пропускать турнир — они должны доказывать свой статус.

И тут важный момент — какой статус? С Камилой понятно — лидер сборной России, она должна снова вынести всё живое с результатом за 250, положив еще одну гирьку на весы с надписью «олимпийская чемпионка Пекина». Майе нужна соревновательная практика для вставки четверных — ни тулуп, ни сальхов пока никак не докручиваются, хотя их включение в программу могло бы круто повернуть всю историю с отбором в Пекин.

Хромых стоит держать в уме, но главная роль, пожалуй, отведена 14-летней Дарье Усачёвой. Тихая, но весьма амбициозная, как рассказывают, девушка за этот коронавирусный сезон сделала большой шаг к сборной. И ее выступление на отборе в сборную-2021 может стать проекцией отбора-2022. Усачёва на этих выходных еще как борется — и не только с Косторной и Туктамышевой, но и травмированной Трусовой.

Сейчас сборная к Пекину в женском разряде кажется вроде бы очевидной: Валиева — Щербакова — Трусова. Всё, как показал чемпионат в Челябинске. Но тенденция показывает, что место Трусовой на Олимпиаде совсем не гарантировано. И вряд ли штаб Тутберидзе откажется от тройки собственных подопечных на ближайшей Олимпиаде. В данном случае обыграть обеих претенденток на третье место в сборной для Дарьи статусно важно.

Погоня за Трусовой: с 40 баллов до 5 за два неполных сезона

Ученица Тутберидзе подбирается к Трусовой неумолимо. «СЭ» перед чемпионатом России публиковал таблицу компонентов нынешнего сезона, в которой было показано, что наибольший их прирост даже не у нашей олимпийской фаворитки Валиевой, а именно ее заместителя в трио ВУХ. Еще два сезона назад между ними было 40 баллов (средний результат 228,85 против 189,96), но с каждым месяцем расстояние сокращалось, и, конечно, особенно этот процесс ускорился после ухода Трусовой от Тутберидзе. На Кубке Первого канала между двумя девушками было 5,31 балла — абсолютный минимум за всю историю наблюдений.

Они никак не в разных лигах — они уже буквально в одной группе. При том, что у одной вроде как полный набор четверных, а у ее преследовательницы нет сложных прыжков, и догонять она может либо высокими GOE, либо компонентами при такой же произвольной программе (у обеих в сезоне-2020/21 сборная солянка на тему «Ромео и Джульетты»).

Итак, представьте ситуацию — Усачёва обгоняет на финале и Косторную, и Туктамышеву. Это более чем вероятно — средний балл Дарьи в нынешнем сезоне (228,59) выше лучшего результата сезона у обеих (226,31 и 223,39 соответственно). И вот уже посеяны первые семена сомнений — все будут держать в уме, что Косторная или Туктамышева пробились в сборную в обход сразу двух юных учениц Тутберидзе.

Поскольку Трусовой нет, баллы Усачёвой могут натянуть, как струнку, даже выше обычного — сравнить ведь не с чем. И даже 235,88, поставленные Дарье на Кубке Первого канала, не станут пределом. 236 баллов без элементов ультра-си, что является абсолютно уникальным прецедентом. При этом надо отдать должное хабаровчанке — она стабильная фигуристка и свой несложный по нынешним меркам набор без каскадов с риттбергером делает близко к идеалу.

Монополия Тутберидзе вернется?

Строго говоря, финал Кубка России может и вовсе закончиться полным подиумом Валиева — Усачёва — Хромых, если Майя вместо четверных сделает чистые тройные или все-таки одолеет квад. Ненадолго пошатнувшаяся монополия Тутберидзе должна быть восстановлена — есть все основания предполагать, что федерация поддерживает этот сценарий. И что вариант чисто тутберидзевской сборной Щербакова — Валиева — Усачёва готовится. Так сказать, по образу и подобию тройки пар Нины Мозер в Сочи.

Помешать этому может, судя по всему, только Трусова, но и ее возможности небезграничны. Логично рассудить, что победа на чемпионате мира создаст необходимую репутацию и поставит защиту на потенциальной поездке в Пекин — если всё будет нормально с результатами через год. И здесь многое будет зависеть от судейских протоколов. Если судьи решат в Стокгольме жестко судить ребра, то пострадает и Щербакова. Но если повторится ситуация Челябинска, то для срыва сценария понадобятся уже не технические, а лоббистские усилия. А если Усачёва к следующему сезону освоит хотя бы один элемент ультра-си (тройной аксель вроде бы учит), то и ее ошибки на лутцах уже будут не столь важны.

Лутц Усачёвой в короткой программе (+1,35). pic.twitter.com/06s1LAkcVR — Lublineс93 (@Lublinec931) December 29, 2020

Вот такая незаметная борьба под едва уловимый запах пекинской утки или неслышный звон китайских колокольчиков. Ее развитие уже через 10 месяцев может оказаться куда глобальнее для всего женского российского фигурного катания, чем нынешние разборки Косторной и Туктамышевой.