12-летняя ученица Плющенко показала упражнение со скакалкой на льду. Видео
11:27
Российская фигуристка Вероника Жилина во время тренировки показала занятие со скакалкой на льду, сообщил в Instagram 26 февраля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
12-летняя спортсменка во время прыжковой работы параллельно занималась со скакалкой.
«Вероника Жилина. Тройные прыжки со скакалкой на льду, попробуй повтори», — подписал публикацию Плющенко.
Вероника Жилина — воспитанница «Академии Плющенко».
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