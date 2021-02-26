12-летняя ученица Плющенко показала упражнение со скакалкой на льду. Видео

Российская фигуристка Вероника Жилина во время тренировки показала занятие со скакалкой на льду, сообщил в Instagram 26 февраля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

12-летняя спортсменка во время прыжковой работы параллельно занималась со скакалкой.

«Вероника Жилина. Тройные прыжки со скакалкой на льду, попробуй повтори», — подписал публикацию Плющенко.

Вероника Жилина — воспитанница «Академии Плющенко».