Елена Радионова назвала фаворитов финала Кубка России по фигурному катанию

Бронзовая призерка чемпионата Европы Елена Радионова поделилась с «СЭ» ожиданиями от финала Кубка России по фигурному катанию.

«Естественно, финал Кубка России будет интересно смотреть, потому что девочки у нас сильные. Фаворитом этих соревнований будет Туктамышева и Косторная, но шансы у них одинаковые, Правда, у Лизы была уже победа на мире, а у Алены — на чемпионате Европы. На Косторную будет интересно посмотреть, потому что давно не видели. Но знаете, у нас вид спорта совсем непредсказуемый. Человек может быть хорошо готов, а психологически может пойти что-то не так. Ставки делать тяжело. На этих соревнованиях на них большой груз ответственности — на кону путевка на чемпионат мира, права на ошибку нет», — сказала Радионова «СЭ».

Также Елена Радионова рассказала, кто является ее фаворитом в парной дисциплине.

«Насколько я знаю, Мишина с Галлямовым хорошо выступали на протяжении всего сезона, у них очень интересные программы. Мне нравится эта пара, слежу за ними: определенно, прогрессируют. У них виден чемпионский настрой. Но мне тяжело разобраться в каких-то парных элементах. На этих соревнованиях победит стабильность и те, у кого нервы будут более стойкие», — добавила Радионова.

Финал Кубка России по фигурному катанию-2021 пройдет с 26 февраля по второе марта в Москве. Александра Трусова и Анна Щербакова в нем участие принимать не будут. Единственная спортивная встреча (ЧР-2021) пар Мишина-Галлямов и Павлюченко-Ходыкина закончилась победой вторых, но по набранный баллам за сезон (233,09 против 221,39) лидирует первая пара.

(Екатерина Звенигородская)