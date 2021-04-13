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Баюл – о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: «Зарегистрированные марки использовать без компенсации не надо»

18:52
Оксана Баюл подвергла критике шоу Этери Тутберидзе. Фото Instagram Оксаны Баюл.
Оксана Баюл подвергла критике шоу Этери Тутберидзе. Фото Instagram Оксаны Баюл.
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Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл вновь подвергла критике Этери Тутберидзе и ее шоу «Чемпионы на льду».

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Богинская оставила комментарий под одним из постов фигуристки в Instagram: «Чемпион на льду – всегда чемпион в наших сердцах».

«Пускай будет по-твоему. Только зарегистрированные марки пользовать без компенсации не надо», – ответила Баюл.

Ранее, 7 апреля, Баюл опубликовала афишу шоу с Олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и написала: «Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд». Таким образом напомнив, что шоу с аналогичным названием существует в США с 1969 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNj4MF5jhyx/

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