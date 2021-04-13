Бойкова и Козловский анонсировали новый показательный номер

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, анонсировали новый показательный номер.

«Мы все долго ждали этого события. Вы просили, а мы воплотили. Завтра премьера», - написала Бойкова в Instagram. В комментариях фигуристка подтвердила, что речь идет о показательном номере.

Премьера постановки состоится завтра, 14 апреля, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.