Бойкова и Козловский анонсировали новый показательный номер
18:29
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, анонсировали новый показательный номер.
«Мы все долго ждали этого события. Вы просили, а мы воплотили. Завтра премьера», - написала Бойкова в Instagram. В комментариях фигуристка подтвердила, что речь идет о показательном номере.
Премьера постановки состоится завтра, 14 апреля, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.
Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
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