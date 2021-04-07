Баюл – о шоу Тутберидзе: «Эти дети не знают, что такое настоящие «Чемпионы на льду»

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл поделилась мнением о шоу группы Этери Тутберидзе под название «Чемпионы на льду».

Она опубликовала афишу шоу, на которой, изображены Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира Анна Щербакова.

«Эти дети даже не знают, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным и с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», – написала Баюл в Instagram.

Американский фигурист Том Коллинз создал первое ледовое шоу «Чемпионы на льду» в США в 1969 году. В гастролях участвовали и европейские, и советские спортсмены. В августе 2020 года Баюл анонсировала новое шоу под тем же названием.