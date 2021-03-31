Авербух резко отреагировал на заявление американцев о допинге у российских фигуристов

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух резко отреагировал на высказывания американских СМИ о том, что российские фигуристки якобы используют запрещенные вещества.

«Надоело уже, не хочу комментировать этот бред. Какой-то идиот это написал, ну так и не надо повторять за ним, обращать на это внимание. Неинтересная тема, не надо ее вообще трогать», — сказал Авербух «Газете.Ru».

Накануне ведущий популярного фигурного YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз в комментариях к выпуску эфира с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель заявил, что россиянки используют блокаторы гормонов.