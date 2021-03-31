Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на заявления американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«Полная фигня! Они не умеют тренироваться и включают такие структуры, как блокаторы. У нас самые сильные спортсмены в миры! Наши девчонки самые лучшие!» — сказал Лайшев «СЭ».

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.

(Владимир Пушкарев)