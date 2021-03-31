Лайшев — об обвинениях американцев: «Полная фигня! Пусть сами научатся тренироваться!»
17:45
Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на заявления американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.
«Полная фигня! Они не умеют тренироваться и включают такие структуры, как блокаторы. У нас самые сильные спортсмены в миры! Наши девчонки самые лучшие!» — сказал Лайшев «СЭ».
Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.
(Владимир Пушкарев)
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