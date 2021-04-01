Американский блогер, написавший о блокаторах у российских фигуристок, бросил вызов команде Щербаковой

Американский журналист, автор подкаста The Skating Lesson Дэйв Лиз заявил о желании сразиться с Анной Щербаковой, Камилой Валиевой и другими подопечными Этери Тутберидзе в турнире по фигурному катанию. Именно этот автор написал о применении российскими фигуристками специальных блокаторов, которые замедляют рост организма и пубертат. Лиз готов заявиться в женский разряд, однако, по данным источников, он поставил условие — ему при этом разрешат пить гормоны в любых количествах.

Также рассматривается возможность командного турнира, на который соберется «Команда Лиза» — с американцем Лизом, Елизаветой Туктамышевой и Елизаветой Нугумановой. В комментарии «СЭ» Лиз ничего по делу не ответил, а лишь смешно пародировал русский акцент (аудиозапись есть в распоряжении редакции). «СЭ» следит за развитием ситуации.

(Дмитрий Кузнецов)