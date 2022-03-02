Валиева и Кондратюк получили звание заслуженных мастеров спорта

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении спортсменам звания «Заслуженный мастер спорта России».

Звание получили фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк. Приказ подписан Министром спорта Олегом Матыциным.

Валиева и Кондратюк стали олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире.

Также награждены были прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев, фристайлистка Анастасия Смирнова