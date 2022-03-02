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Сегодня, 22:11

Валиева и Кондратюк получили звание заслуженных мастеров спорта

Иван Шитик
Корреспондент

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении спортсменам звания «Заслуженный мастер спорта России».

Звание получили фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк. Приказ подписан Министром спорта Олегом Матыциным.

Валиева и Кондратюк стали олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире.

Также награждены были прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев, фристайлистка Анастасия Смирнова

Источник: https://minsport.gov.ru/upload/iblock/f67/f674c8ee1f01670f7ca3506c5f6c2776.pdf
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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