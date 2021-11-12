Авербух: «Было понятно, что Усачева едет в Японию с травмой»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал травму Дарьи Усачевой на раскатке перед короткой программой этапа «Гран-при» в Японии.

«Не могу сказать, что шокирован, но действительно очень обидно. Усачёва боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной. Не думаю, что это большая катастрофа. Сейчас Даше важно как можно быстрее восстановиться, чтобы выступать в этом сезоне. Для Даши главное не этот цикл, а когда начнётся следующий — олимпийский. Травмы преследуют всех спортсменов, поэтому пожелаем ей здоровья, побыстрее восстановиться и вернуться на лёд», — цитирует «Чемпионат» Авербуха.

Сегодня, 12 ноября 15-летняя Усачева упала во время разминки и снялась с японского этапа «Гран-при» из-за травмы. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу, набрав 76.56 балла. Второй стала ее соотечественница Мана Кавабе с результатом 73.88. Замкнула тройку кореянка Янг Ю (68.08).