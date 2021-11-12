Глейхенгауз: «Фигуристы группы Тутберидзе в олимпийском сезоне работают в обычном режиме»

Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение, что олимпийский сезон ничем не отличается от других, за исключением повышенной ответственности.

«В целом сезон ничем пока не отличается, кроме ответственности, — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала. — График соревнований такой же, как и всегда: прокаты, этапы Гран-при, все стараются отобраться в финал. Цель на каждом турнире — выступить хорошо, показать прогресс, отобраться в финал, потом чемпионат России. Пока мы работаем в том же режиме и думаем о каждом соревновании по отдельности».

Глейхенгауз также прокомментировал повышенное внимание к спортсменам группы Тутберидзе со стороны средств массовой информации.

«Иногда это мешает. Но мы понимаем, что это часть нашей работы. Спортсмены также понимают, что внимание, которое они получают, — это благодаря их победам и катанию, которое они показывают, — сказал Глейхенгауз. — Иногда надо ограничивать свое пребывание в интернете. Я привык к комментариям, если тебе не желают плохих вещей — все хорошо».

напромним, что в группе Тутберидзе тренируются 11 фигуристов, которые являются кандидатами в олимпийскую сборную России.