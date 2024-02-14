Сихарулидзе: «Нам бы не хотелось, чтобы мировое фигурное катание без нашего участия загнулось»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос о контактах с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«У нас есть контакты с ISU. Но по просьбе коллег мы не обсуждаем тему, когда российские спортсмены вернутся в международные соревнования. Они у нас интересуются, как развивать систему «Гран-при», как мы относимся к развитию судейства. Мы любим фигурное катание. Когда к нам обращается международная организация, мы с радостью взаимодействуем. Это о спортсменах, о спорте. Они смотрят со стороны, обращаются к нам за помощью в развитии фигурного катания. Лицемерие с их стороны? Пусть они сами разбираются со своей позицией. Я не сторонник говорить, что там все плохо. Есть ребята, которые здорово катаются. Но и говорить о том, что они развились так, что нам надо догонять, нельзя. Во многих видах мы впереди всех. Нам бы не хотелось, чтобы мировое фигурное катание без нашего участия загнулось, мы не желаем им зла. Давайте побыстрее соревноваться вместе!» — сказал Сихарулидзе.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. В октябре 2023 года организация оставила в силе санкции в отношении россиян.