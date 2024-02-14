Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

14 февраля, 10:54

Сихарулидзе: «Нам бы не хотелось, чтобы мировое фигурное катание без нашего участия загнулось»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос о контактах с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«У нас есть контакты с ISU. Но по просьбе коллег мы не обсуждаем тему, когда российские спортсмены вернутся в международные соревнования. Они у нас интересуются, как развивать систему «Гран-при», как мы относимся к развитию судейства. Мы любим фигурное катание. Когда к нам обращается международная организация, мы с радостью взаимодействуем. Это о спортсменах, о спорте. Они смотрят со стороны, обращаются к нам за помощью в развитии фигурного катания. Лицемерие с их стороны? Пусть они сами разбираются со своей позицией. Я не сторонник говорить, что там все плохо. Есть ребята, которые здорово катаются. Но и говорить о том, что они развились так, что нам надо догонять, нельзя. Во многих видах мы впереди всех. Нам бы не хотелось, чтобы мировое фигурное катание без нашего участия загнулось, мы не желаем им зла. Давайте побыстрее соревноваться вместе!» — сказал Сихарулидзе.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. В октябре 2023 года организация оставила в силе санкции в отношении россиян.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
6
1
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Канадцы будут судиться с Россией за бронзу Олимпиады-2022 в фигурном катании. Каковы у них шансы?
Менелл считает, что отстранение сборной России не имеет смысла для мирового хоккея
Репилов уверен, что российским саночникам потребуется обороняться от нападок в случае допуска
Канада подаст протест на решение вручить российским фигуристам бронзу Олимпиады
Сапего: «Обидно, что продлили отстранение сборных России и Белоруссии»
Письмо игроков молодежки — шаг в правильном направлении. Но сердца чиновников ИИХФ оно не растопит
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка

Сихарулидзе — о Гуменнике: «Говорит, что готов к Спартакиаде. Но как скажут врачи»
Новости
RSS RSS
Все новости