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14 февраля, 11:00

Сихарулидзе — о Гуменнике: «Говорит, что готов к Спартакиаде. Но как скажут врачи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос о состоянии здоровья российского фигуриста Петра Гуменника.

«Сможет ли Гуменник выступить на Спартакиаде? Надеюсь. Ситуация будет такая, как скажут врачи. Он прилично болел. Говорит, что готов к соревнованиям. Но, кроме врачей, никто не может взять на себя ответственность», — сказал Сихарулидзе.

Ранее сообщалось, что Гуменник заболел пневмонией. Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Антон Сихарулидзе
Петр Гуменник
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