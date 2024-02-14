Сихарулидзе — о Гуменнике: «Говорит, что готов к Спартакиаде. Но как скажут врачи»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе ответил на вопрос о состоянии здоровья российского фигуриста Петра Гуменника.

«Сможет ли Гуменник выступить на Спартакиаде? Надеюсь. Ситуация будет такая, как скажут врачи. Он прилично болел. Говорит, что готов к соревнованиям. Но, кроме врачей, никто не может взять на себя ответственность», — сказал Сихарулидзе.

Ранее сообщалось, что Гуменник заболел пневмонией. Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.